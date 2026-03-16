Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера».

«Если посмотреть на их игру против "Баварии" на выходных, можно сказать, что стоит ждать чего-то похожего. У них действительно хороший тренер, четкая структура. Мы знаем, что должны сделать перед своими болельщиками. Надеюсь, у нас это получится. Множество факторов будут способствовать тому, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Чтобы этого достичь, нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу», — цитирует Артету ВВС.

Первая игра завершилась со счетом 1:1. Ответная встреча состоится в Лондоне уже во вторник, 17 марта.