Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о предстоящем ответном матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«У нас нет другой цели, кроме как выйти на поле и победить с тем же смирением и самоотдачей, что и в первом матче. Это будет непросто. Смирение и амбиции — вот что нам нужно увидеть завтра.

Мы прекрасно понимаем сложность завтрашнего матча и соперника, с которым нам предстоит встретиться. Если мы хотим победить, мы не можем думать ни о чём другом, кроме как показать очень высокий уровень игры, как в первом матче, или даже лучше, проявив солидарность, самоотдачу и готовность доставить им много проблем», — приводит слова Арбелоа AS.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 17 марта. Начало — в 23:00 мск. В первой игре мадридцы победили со счетом 3:0.