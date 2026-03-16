Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, который ранее возглавлял «Реал», высказался о противостоянии мадридского клуба против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Поддерживаю ли я контакт с "Реалом"? Да, временами. После матча против "Манчестер Сити" я поздравил клуб и президента, а также пообщался с игроками. В другой день я поговорил с Родриго, чтобы узнать, как он себя чувствует. Так что да, мы на связи.

Пройдет ли "Реал" "Сити"? Да, должен пройти. Им нужно качественно обороняться и поддерживать баланс.

Хет-трик Вальверде меня не удивил. Но голы потрясающие. Я написал ему: Жаль, что у тебя не бразильский паспорт», — сказал Анчелотти в эфире Radio Marca.

Напомним, что в первой игре «Реал» разгромил «Манчестер Сити» с результатом 3:0. Ответная встреча состоится завтра, 17 марта.