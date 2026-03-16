Главный тренер «Селесао» Карло Анчелотти попробовал составить команду из сильнейших бразильских футболистов XXI века.

«В воротах я мог бы поставить Диду. Кафу — справа, Милитао или Тьяго Силва — в центре защиты, а Марсело — слева. В полузащите — Каземиро, Кака… Уверен, кого‑то забыл. Справа — Родриго, хотя он, конечно, „свободный художник“, слева — Винисиус, а в атаке у меня очень большой выбор: Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо… Их много», — цитирует Анчелотти Marca.

66‑летний итальянец стал главным тренером сборной Бразилии в мае 2025 года. Ранее он работал с «Ювентусом», «Миланом», мадридским «Реалом», и большинство этих футболистов тренировались под его руководством.