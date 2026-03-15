Эшли Коул, экс-защитник «Челси» и сборной Англии, активно обсуждает возможность стать главным тренером итальянского клуба «Чезена» из Серии B, сообщает The Athletic.

Эшли Коул globallookpress.com

В возрасте 45 лет Коул покидает тренерский штаб молодежной сборной Англии U21 под руководством Ли Карсли. Официальное объявление о его назначении может последовать в ближайшие дни после встречи с президентом клуба Майком Мелби. «Чезена», занимающая восьмое место в турнирной таблице, стремится выйти в плей-офф.

Эшли Коул ранее работал ассистентом у Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне», у Уэйна Руни в «Бирмингеме» и у Ли Карсли в сборной Англии. Это будет его первый опыт в роли главного тренера.