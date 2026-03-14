Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Безусловно, пенальти повлиял на игру. Счёт был 0:0, стал 0:1. В плане счёта это отразилось. Мы говорили в раздевалке, что эмоционально это никак не повлияет.

Первые 10-12 минут второго тайма мы начали хорошо, легко продолжали создавать моменты. С каждой минутой "Зенит" начинал отодвигать игру от своих ворот. Класс футболистов и опыт, который у них есть, они ими пользовались», — передаёт слова Умярова Чемпионат.

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против московского «Динамо» 18-го марта.