Будущее главного тренера «Челси» Лиама Росеньора может зависеть от результатов команды в нынешнем сезоне.

Как сообщает The Touchline, в случае вылета лондонского клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала руководство будет ожидать, что команда компенсирует неудачу успешным выступлением в чемпионате Англии.

По информации источника, минимальной задачей для синих считается попадание в четвёрку лучших команд АПЛ, что позволит квалифицироваться в следующий розыгрыш ЛЧ. В клубе полагают, что нынешний состав достаточно силён, чтобы бороться за место в топ-4. Если Росеньор не выполнит эту цель, вероятность его увольнения по окончании сезона будет высокой.

При этом руководство пока сохраняет доверие к специалисту, который возглавил «Челси» в январе 2026 года.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы потерпели крупное поражение от «ПСЖ» со счётом 2:5. В чемпионате Англии после 29 туров «Челси» занимает пятое место, набрав 48 очков.