Защитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итог матча против «Зенита» (0:2).

Руслан Литвинов globallookpress.com

«Тяжело что‑то говорить по игре.  Учитывая, что больше владели инициативой и должны были побеждать.  Не реализовали свои моменты.  В игру вступили другие обстоятельства.

Во втором тайме тоже были моменты до второго пенальти.  Пару ударов из‑за штрафной, контролировали матч.  Инициатива была на нашей стороне», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в РПЛ, продолжая погоню за лидирующим «Краснодаром» (46).  «Спартак» (35) — шестой.