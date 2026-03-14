Защитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итог матча против «Зенита» (0:2).

Руслан Литвинов globallookpress.com

«Тяжело что‑то говорить по игре. Учитывая, что больше владели инициативой и должны были побеждать. Не реализовали свои моменты. В игру вступили другие обстоятельства.

Во втором тайме тоже были моменты до второго пенальти. Пару ударов из‑за штрафной, контролировали матч. Инициатива была на нашей стороне», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в РПЛ, продолжая погоню за лидирующим «Краснодаром» (46). «Спартак» (35) — шестой.