Футболист московского «Спартака» Пабло Солари рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Игрок надеется на победу красно-белых.

Пабло Солари globallookpress.com

Встреча начнется 14 марта в 16:00 мск.

«Настроение хорошее, мы готовимся, делаем все возможное, чтобы подойти к этой игре в наилучшем состоянии. Мы все сконцентрированы и готовимся к этому матчу, чтобы показать максимум и заработать три очка.

Нам важно провести прекрасную игру с очень сильным соперником. "Зенит" — хорошая команда, и мы постараемся сделать максимум, чтобы добиться победы», — приводит слова Солари пресс‑служба московского клуба.

«Зенит» набрал 42 очка и идет вторым в таблице. «Спартак» (35) находится на шестой позиции.