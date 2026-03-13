Маурицио Сарри летом может покинуть римский «Лацио», где он сейчас работает главным тренером.

Маурицио Сарри globallookpress.com

«Будущее Маурицио Сарри на тренерском мостике "Лацио" в следующем сезоне находится под вопросом. Отношения между тренером и руководством клуба испортились, и летом стороны могут расстаться, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до 2028 года (€ 2,5 млн в год плюс бонусы)», — написал авторитетный журналист Николо Скира в соцсети.

На протяжении всего сезона Сарри и президент «Лацио» Клаудио Лотито открыто конфликтуют. Тренера не устраивает трансферная политика клуба и продажи ведущих футболистов.

Сейчас «орлы» идут на 10‑м месте в таблице Серии А с 37 очками. Сарри вернулся в «Лацио» летом 2025 года.