Наставник «Бенфики» Жозе Моуринью не сможет присутствовать на тренерском мостике своего клуба в двух ближайших матчах из-за дисквалификации.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Такое решение в отношении «Особенного» вынес Дисциплинарный комитет Португальской футбольной федерации после удаления в игре 25‑го тура против «Порту» (2:2) и за стычку с тренером «драконов» Лучо Гонсалесом.

Таким образом, Моуринью не сможет руководить «Бенфикой» в игре с «Ароукой» 15 марта и с «Виторией» 21 марта. Также ему был наложен денежный штраф в размере более 5 000 евро.