Легендарный немецкий нападающий Юрген Клинсманн, который провел несколько ярких сезонов в составе «Тоттенхэма», назвал главную проблему своей бывшей команды.

Юрген Клинсманн globallookpress.com

«Разве есть те, кто не хотел бы эту работу, это же "Тоттенхэм". Но кого бы вы ни выбрали, нужен человек, который сможет эмоционально сблизиться со всеми, который знает клуб, чувствует его, чувствует людей. Ведь чтобы выбраться из этой передряги, им нужно развить боевой дух, по-настоящему грозный, наводящий ужас боевой дух, и это работает только на эмоциях.

Поэтому вам нужен не гений тактики, а тот, кто объединит всех и добьется положительных результатов — все должны понимать, что они рискуют вылететь в Чемпионшип. Кого бы вы ни поставили во главе команды, все будет зависеть только от эмоций, от готовности терпеть, бороться и, возможно, отбирать мяч у болбоев», — сказал Клинсманн ESPN.

После 29 матчей «Тоттенхэм» имеет 29 очков. От зоны вылета «шпор» отделяет всего одно очко.