Бывший нападающий «Атлетико» Давид Вилья получил назначение на новую должность в клубе.

Давид Вилья globallookpress.com

Мадридская команда объявила о формировании нового Совета директоров, в который войдут одиннадцать человек. Энрике Сересо останется президентом, а Мигель Анхель Хиль продолжит исполнять обязанности генерального директора. Вилья также войдет в состав Совета директоров.

«Я рад вернуться в клуб в новой роли, но с прежним стремлением помогать "Атлетико Мадрид" развиваться год за годом. За последние годы клуб достиг значительных успехов, и я готов внести свой вклад в его дальнейшее процветание», — поделился Вилья с официальным сайтом клуба.