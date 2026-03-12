Нападающий «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал выступление команды после зимней паузы.

Иван Сергеев globallookpress.com

«Причины высокой результативности? Правильная игра. Реализуем свои моменты. На этом не надо зацикливаться, надо забивать. Любая победа — 4:1 или 1:0 — это три очка. Хорошо, что забиваем много, но самое главное, что выигрывает команда», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

«Динамо» после зимнего перерыва одержало две победы в РПЛ над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а также выиграл в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России у «Спартака» со счетом 5:2.

Динамо с 27 очками занимает 7-е место в РПЛ.