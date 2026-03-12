Нападающий «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал выступление команды после зимней паузы.

Иван Сергеев
Иван Сергеев globallookpress.com

«Причины высокой результативности?  Правильная игра.  Реализуем свои моменты.  На этом не надо зацикливаться, надо забивать.  Любая победа — 4:1 или 1:0 — это три очка.  Хорошо, что забиваем много, но самое главное, что выигрывает команда», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

«Динамо» после зимнего перерыва одержало две победы в РПЛ над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а также выиграл в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России у «Спартака» со счетом 5:2.

Динамо с 27 очками занимает 7-е место в РПЛ.