Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Зенит» — «Спартак» в 21-м туре РПЛ.

Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Спартак и "Зенит" на сегодняшний день — плохо предсказуемые команды. "Спартак" такой всегда, а вот от "Зенита" ожидаю большего — и по опыту, и по качеству игроков.  Они должны играть лучше, но играют ниже своего потенциала.  В таком матче игроки обычно могут собраться.  Со "Спартаком" спустя рукава не выйдешь.  Ожидаю интересной игры, однако фаворит для меня "Зенит".  У "Спартака" не всё в порядке в обороне», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 14 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.  Начало игры — в 16:00 мск.