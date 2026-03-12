Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Зенит» — «Спартак» в 21-м туре РПЛ.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Спартак и "Зенит" на сегодняшний день — плохо предсказуемые команды. "Спартак" такой всегда, а вот от "Зенита" ожидаю большего — и по опыту, и по качеству игроков. Они должны играть лучше, но играют ниже своего потенциала. В таком матче игроки обычно могут собраться. Со "Спартаком" спустя рукава не выйдешь. Ожидаю интересной игры, однако фаворит для меня "Зенит". У "Спартака" не всё в порядке в обороне», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 14 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 мск.