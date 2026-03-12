Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал фаворита в предстоящем матче 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Алекснадр Соболев globallookpress.com

«Однозначно "Зенит". Во‑первых, они играют дома, во‑вторых, проиграли последний тур в Оренбурге. Было бы интересно посмотреть, если бы этот матч был в Москве. "Зенит" остается одним из претендентов на чемпионство. "Зенит" фаворит матча со "Спартаком" в процентном соотношении 55 на 45. Они будут понимать, что "Спартак" — прямой конкурент и оступаться нельзя.

Будет ли Соболев настроен на "Спартак"? Из своего богатого опыта могу сказать, что должно быть какое‑то чувство. Языком он, конечно, может говорить, а надо, чтобы он что‑то на поле показал. Я много видел за свою жизнь, что люди языком что‑то говорили, а потом на поле выходят, и их не видно. Надо меньше говорить, больше делать. В любом случае, Соболев будет сверхмотивирован, будет интересный матч. Последний тур преподнес нам большую интригу», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Встреча между командами состоится 14 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», начало игры в 16:00 мск .