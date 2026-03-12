Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о перспективах поиграть в одном из европейских чемпионатов.

Максим Глушенков
Максим Глушенков globallookpress.com

«Если ехать, то в сильную команду.  Мог бы я рискнуть?  Ну, да.

Если бы зарплата была в два раза меньше?  Вот если бы в эти клубы, то я поехал бы вообще с удовольствием.  В условный "Гавр" ехать какой смысл?  На каждую игру выходить с мыслью: "Блин, как бы нам вничью сыграть? " Зачем?  » — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне форвард провел за «сине-бело-голубых» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.