Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о перспективах поиграть в одном из европейских чемпионатов.

Максим Глушенков globallookpress.com

«Если ехать, то в сильную команду. Мог бы я рискнуть? Ну, да.

Если бы зарплата была в два раза меньше? Вот если бы в эти клубы, то я поехал бы вообще с удовольствием. В условный "Гавр" ехать какой смысл? На каждую игру выходить с мыслью: "Блин, как бы нам вничью сыграть? " Зачем? » — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне форвард провел за «сине-бело-голубых» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.