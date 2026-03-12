Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против «Зенита» в рамках 21-го тура РПЛ.

«Это дерби, фаворита тут назвать нельзя, жду хорошей игры. Если "Оренбург" обыграл "Зенит", почему бы "Спартаку" не обыграть? Сейчас "Спартак" много забивает и много пропускает. Мне, естественно, хотелось бы, чтобы "Спартак" победил и включился в гонку, чтобы в РПЛ была интрига», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

Встреча между командами состоится 14 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», начало игры в 16:00 мск .