Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями после победы своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

Альваро Арбелоа — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Я верил. Разве я не звучал убедительно? Учитывая нашего соперника и команду, которую выставил Пеп, а также игроков, которых он выпустил во втором тайме, мы говорим об одном из лучших составов в Европе. Не об 11, а о 20 отличных футболистах, очень высокого уровня.

Учитывая, как они играли в последнее время, сколько побед подряд одержали, на каком уровне играли, а также то, что у нас было огромное количество выбывших ключевых игроков, лидеров, тех, кто решает исход таких матчей...

Мы — "Реал". Эта команда способна на что угодно, никому не уступает. Я говорил, что мы будем смотреть им в глаза, и мы это сделали. Я говорю так потому, что верю, и мы увидели, что иногда, хоть и не часто, я бываю прав», — сказал Арбелоа пресс-службе «Реала».

Ответная игра между «Манчестер Сити» и «сливочными» состоится 17-го марта.