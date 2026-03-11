Капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал результат матча первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (6:1).

Йозуа Киммих globallookpress.com

«Нам потребовалось около пяти минут, чтобы по-настоящему войти в игру. После этого мы начали создавать один опасный момент за другим. Сегодня мы провели очень сильный матч. То, как мы играли, впечатляло. Мы знали, что можем серьёзно досадить сопернику. Также понимали, что атмосфера здесь будет отличной.

Никогда не сталкивался с тем, чтобы команда проигрывала 1:6, а болельщики после этого всё равно так гнали своих вперёд. Это впечатляет. И многое говорит о болельщиках и атмосфере на этом стадионе», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Повторная встреча пройдет в Германии 18 марта.