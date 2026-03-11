Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Реале» перед очной игрой команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Самое главное — это то, что мы стали лучше. Думаю, в первые годы не думали, что можем обыграть исторически успешный "Реал" Мадрид. Я всегда говорил, что мы играем в Лиге чемпионов 14 лет, а у этих парней 15 побед в турнире. У них больше титулов Лиги чемпионов, чем лет, которые мы провели в этом турнире. Нужно это осмыслить, поначалу, мне кажется, мы этого не осознавали. Мы росли и старались понять, что у нас получается. Это самое большое достижение, которое у нас есть, — то, что мы создали в клубе», — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Матч состоится в Мадриде 11 марта, начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.