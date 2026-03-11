Главный тренер «Манчестер Сити», Хосеп Гвардиола, поделился своими ожиданиями перед первым матчем команды против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Эмоции возникают, когда ты играешь плохо или когда твои соперники играют лучше. Мы здесь не впервые, мы приезжали сюда много раз, и многие игроки хорошо знают этот стадион. Конечно, ничего хорошего не выйдет, если мы не будем собой», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Матч состоится в Мадриде 11 марта, начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.