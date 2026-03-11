«"Краснодар" расслаблен. Плюс природа заявила о себе в матче с "Рубином". Холод тоже влияет на качество футболистов, но погода для всех одинаковая. "Рубин" лучше приспособился к погодным условиям. Но "Краснодар" до конца будет в чемпионской гонке. Сейчас там пять команд, плюс "Спартак" после победы над "Акроном" подтянулся», — цитирует Черевченко «Чемпионат» .

Бывший главный тренер «Локомотива» Андрей Черевченко высказался о перспективах «Краснодара» в чемпионской гонке.

