Бывший главный тренер «Локомотива» Андрей Черевченко высказался о перспективах «Краснодара» в чемпионской гонке.

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян globallookpress.com

«"Краснодар" расслаблен.  Плюс природа заявила о себе в матче с "Рубином".  Холод тоже влияет на качество футболистов, но погода для всех одинаковая. "Рубин" лучше приспособился к погодным условиям.  Но "Краснодар" до конца будет в чемпионской гонке.  Сейчас там пять команд, плюс "Спартак" после победы над "Акроном" подтянулся», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

«Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.