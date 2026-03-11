11 марта «Буде-Глимт» примет «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды начнут поединок в 23:00 по мск.

«Буде-Глимт» может сотворить сенсацию, добравшись до четвертьфинала Лиги чемпионов. Хотя команда уже несколько раз шокировала Европу своей игрой. Норвежский клуб выбил из плей-офф миланский «Интер». Хозяева победили 5:2 по сумме двух матчей. До этого они обыграли «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1) на Этапе лиги.

«Спортинг» закончил Этап лиги в топ-8 благодаря удачной игре в последних турах. «Львы» победили ПСЖ (2:1) и «Атлетик» Бильбао (3:2). Накануне поединка лиссабонцы не проигрывают уже 12 матчей подряд. В последних встречах они выиграли у «Порту» (1:0) и сыграли вничью с «Брагой» (2:2).

Котировки букмекеров: 2.34 на «Буде-Глимт», 3.66 на ничью, 2.97 на «Спортинг».

Прогноз ИИ: «Спортинг» одержит победу со счетом 3:1.

