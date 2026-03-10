Российский тренер Сергей Юран отреагировал на 10 пропущенных мячей «Спартаком» в трех матчах на старте второй части сезона РПЛ.

«Десять мячей "Спартак" пропускает за три матча.  Я что-то не припомню на своём футбольном веку, чтобы пропускали десять мячей.  Это очень сложно понять.  На мой взгляд, проблема в физическом состоянии команды.  Когда команда не готова на 100%, допускаются ляпы и ошибки, пропускаются мячи.

"Спартак" играет отрезками.  Включатся на 15-20 минут, а потом всё, а затем снова включаются.  Так было с "Акроном".  Во второй тайме как будто из розетки выключили.  Сыграй "Акрон" концовку матча чуть иначе, два очка бы "Спартак" не добрал.  Для меня удивительно, что "Спартак" пропускает десять мячей за три матча.  Я не помню такого», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.