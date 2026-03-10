Российский тренер Сергей Юран отреагировал на 10 пропущенных мячей «Спартаком» в трех матчах на старте второй части сезона РПЛ.

Сергей Юран globallookpress.com

«Десять мячей "Спартак" пропускает за три матча. Я что-то не припомню на своём футбольном веку, чтобы пропускали десять мячей. Это очень сложно понять. На мой взгляд, проблема в физическом состоянии команды. Когда команда не готова на 100%, допускаются ляпы и ошибки, пропускаются мячи.

"Спартак" играет отрезками. Включатся на 15-20 минут, а потом всё, а затем снова включаются. Так было с "Акроном". Во второй тайме как будто из розетки выключили. Сыграй "Акрон" концовку матча чуть иначе, два очка бы "Спартак" не добрал. Для меня удивительно, что "Спартак" пропускает десять мячей за три матча. Я не помню такого», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.