Английский «Ливерпуль» и Хаби Алонсо договорились о контракте на следующий сезон, информирует издание OK Diario.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Как сообщает источник, испанский специалист и мерсисайдцы согласовали трёхлетнее соглашение, которое вступит в силу в случае неудовлетворительных результатов нынешнего наставника «Ливерпуля» — Арне Слота. Для сохранения своего поста голландцу необходимо будет выиграть Лигу чемпионов или войти в топ‑3 в АПЛ.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 6‑е место в АПЛ (48 очков после 29 туров). В 1/8 финала ЛЧ команде предстоит противостояние с «Галатасараем».

Хаби Алонсо играл за «Ливерпуль» в качестве футболиста с 2004 по 2009 год. Последним его клубом в тренерской карьере был мадридский «Реал».