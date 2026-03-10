Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении от «Галатасарая» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Арне Слот globallookpress.com

«Неприятное дежавю. Счет тот же, что и в игре трехмесячной давности. Но мы могли забить намного больше, создали много моментов и много моментов упустили. В первые 15 минут мы были по-настоящему хороши, но не смогли забить.

На этом стадионе очень тяжело как игрокам приезжей команды, так и тренеру. Трудно сосредоточиться и общаться. "Галатасараю" повезло с такой атмосферой.

Теперь нас ждет игра против "Галатасарая" на нашем поле. У нас фантастические фанаты, которые всегда придают нам сил. Они покажут это на "Энфилде" и будут подталкивать нас», — цитирует Слота пресс-служба УЕФА.

Таким образом, у «Галатасарая» есть минимальное преимущество перед ответным матчем, который состоится через неделю, 18 марта.