Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный вызов хавбека молодежной команды английского клуба Амира Ибрагимова в сборную России.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Если он приедет, посмотрим, какой он талант. Надо оценить его состояние. Потому что просто факт, что Амир — футболист "Манчестера", не означает, что он должен играть в сборной. Я не видел ни разу его игры», — сказал Канчельскис «СЭ».

27 марта сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится с Мали.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.