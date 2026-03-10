Опорный полузащитник сборной Армении и казанского «Рубина» Угочукву Иву больше не сыграет в этом сезоне.

Угочукву Иву globallookpress.com

«Меня очень озадачила эта новость про Иву. Когда я узнал, я очень расстроился. Теперь мне предстоит найти ему замену, которой пока нет», — цитирует главного тренера сборной Армении Егише Меликяна Sportaran.

Последний раз 26‑летний Иву появлялся на поле 8 ноября в 15‑м туре РПЛ с «Пари НН» (0:0), где был заменён в концовке встречи из‑за повреждения.

9 февраля наставник «Рубина» Франк Артига рассказал, что хавбек перенёс операцию и сроки его возвращения пока неизвестны.

В составе казанского клуба Иву играет с 2023 года. В этом сезоне он провёл 19 матчей и отдал 3 голевые передачи.