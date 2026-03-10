Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

«Понимаю ли пессимизм перед игрой?  Не важно, что я понимаю, а что нет.  Я должен подготовить команду к матчу наилучшим образом.  Шумиха вокруг "ПСЖ" — это нормально.  Она всегда есть.

Вторая подряд победа в ЛЧ?  Это хороший вопрос.  В первый раз сложнее выиграть.  Но и во второй раз тоже непросто (улыбается).  Мы можем выиграть во второй раз.  Но в первый раз это сложнее», — цитирует Энрике Le Parisien.

Матч «ПСЖ» — «Челси» состоится в среду, 11 марта.  Начало игры запланировано на 23:00 мск.