Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Луис Энрике globallookpress.com

«Понимаю ли пессимизм перед игрой? Не важно, что я понимаю, а что нет. Я должен подготовить команду к матчу наилучшим образом. Шумиха вокруг "ПСЖ" — это нормально. Она всегда есть.

Вторая подряд победа в ЛЧ? Это хороший вопрос. В первый раз сложнее выиграть. Но и во второй раз тоже непросто (улыбается). Мы можем выиграть во второй раз. Но в первый раз это сложнее», — цитирует Энрике Le Parisien.

Матч «ПСЖ» — «Челси» состоится в среду, 11 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.