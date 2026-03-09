Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил штраф за критику судей после матча с «Тоттенхэмом» в рамках 24-го тура АПЛ, который состоялся 1 февраля и завершился ничьей 2:2.

После игры Родри выразил недовольство решением судьи Роберта Джонса, который засчитал первый гол форварда «Тоттенхэм Хотспур» Доминика Соланке. Испанец заявил: «Это был чистый фол. "Манчестер Сити" слишком часто выигрывает, и люди не хотят, чтобы мы побеждали, но судья должен быть нейтральным».

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Родри в «ненадлежащем поведении» из-за его комментариев, которые «подразумевают предвзятость или ставят под сомнение честность судьи».

В понедельник FA наложила на Родри штраф в размере 80 тысяч фунтов и вынесла ему предупреждение. Полузащитник «Манчестер Сити» признал свою вину в ходе разбирательства.