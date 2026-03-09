Хавбек «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопрос, что бы он сейчас мог сказать бывшему наставнику бело-голубых Валерию Карпину. В беседе с журналистами игрок ограничился коротким приветствием в адрес специалиста.

Муми Нгамале globallookpress.com

«Здравствуйте», — сказал Нгамале «СЭ».

Карпин возглавил московский клуб летом 2025 года, однако уже в ноябре покинул пост, решив сосредоточиться на работе с национальной сборной России.

После 20 туров «Динамо» имеет в активе 27 очков и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата страны. В следующем матче бело-голубые сыграют на выезде против «Ростова» 14 марта.