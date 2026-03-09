Портал Transfermarkt обновил информацию о рыночной стоимости футболистов английской Премьер-лиги.

Александер Исак
Александер Исак globallookpress.com

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак стал игроком, чья стоимость снизилась больше всего — на 20 миллионов евро.

Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

Александер Исак («Ливерпуль») — € 100 млн (- € 20 млн);

Букайо Сака («Арсенал») — € 120 млн (- € 10 млн);

Коул Палмер («Челси») — € 110 млн (- € 10 млн);

Мартин Эдегор («Арсенал») — € 65 млн (- € 10 млн);

Родри («Манчестер Сити») — € 65 млн (- € 10 млн);

Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») — € 50 млн (- € 10 млн);

Хави Симонс («Тоттенхэм») — € 50 млн (- € 10 млн);

Энтони Эланга («Ньюкасл Юнайтед») — € 40 млн (- € 10 млн);

Деян Кулушевски («Тоттенхэм») — € 35 млн (- € 10 млн);

Харви Эллиотт («Астон Вилла») — € 22 млн (- € 8 млн).