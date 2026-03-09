Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак стал игроком, чья стоимость снизилась больше всего — на 20 миллионов евро.

Прогнозы•Завтра 20:45 «Галатасарай» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка Хозяева доставят «мерсисайдцам» проблемы?

Футбол•Сегодня 12:51 «Арсенал» и «Ман Сити» идут за квадруплом: как близко к нему были команды Фергюсона, Моуринью и Клоппа

Футбол•Вчера 17:59 Воссоединение по-милански: Каземиро и Модрич вновь образуют тандем в Италии?

Футбол•Вчера 15:46 Новый Пирло для «МЮ»: почему Сандро Тонали — идеальная замена Каземиро

Футбол•Вчера 03:59 «Сити» выбил «Ньюкасл» из ещё одного Кубка: Мармуш снова замучил «сорок»

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 04:24 Зидан ждал пять лет. И вот чего

Футбол•07/03/2026 16:20 Потерянная искра: как Фил Фоден переживает сложный период в «Манчестер Сити»

Футбол•07/03/2026 16:04 Звёздные читеры: почему Кейна, Роналду и Милнера можно назвать «накрутчиками» статистики

Футбол•07/03/2026 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Футбол•06/03/2026 16:48 Микроскоп вместо футбола: почему VAR всё ещё порождает больше споров, чем доверия

Выбор читателей

Футбол•04/03/2026 14:20 Охота за рекордами: Кейн догонит Левандовского, а Мбаппе бросит вызов Роналду?

Футбол•05/03/2026 16:19 Футбол не будет прежним: матчи без бол-боев, «офсайд Венгера», тренерские запросы

Футбол•04/03/2026 03:52 «Барса» смяла «Атлетико», но чуда не случилось: магия «Камп Ноу» не спасла от вылета

Футбол•04/03/2026 08:22 Лебединая песня. «Лилль» окажется конечной остановкой для Жиру?

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Самое интересное

Футбол•28/01/2026 14:33 Верный солдат Моуринью: как Арбелоа перенял методы «Особенного»

Футбол•28/01/2026 12:55 Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

Игры•27/01/2026 22:42 Жалкий прогресс за донаты: обзор SEGA Football Club Champions

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте