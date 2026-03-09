Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил неудачный старт команды во второй части текущего сезона РПЛ.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Если мы поддерживаем уровень нашей отдачи, то против нас очень тяжело играть. Мы это видели с "Краснодаром". Нас очень тяжело обыграть. Но если мы опускаем наш тактический уровень, ментальный и технический, нам сразу тяжело. Я знаю свою команду. Когда мы на уровне, мы очень хороши, но нам не хватает поддержания этого уровня», — цитирует Челестини «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА на старте второй части сезона проиграл «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).