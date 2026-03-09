Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил неудачный старт команды во второй части текущего сезона РПЛ.
«Если мы поддерживаем уровень нашей отдачи, то против нас очень тяжело играть. Мы это видели с "Краснодаром". Нас очень тяжело обыграть. Но если мы опускаем наш тактический уровень, ментальный и технический, нам сразу тяжело. Я знаю свою команду. Когда мы на уровне, мы очень хороши, но нам не хватает поддержания этого уровня», — цитирует Челестини «Чемпионат».
Напомним, что ЦСКА на старте второй части сезона проиграл «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).