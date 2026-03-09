В матче 23-го тура Первой лиги «Волга» на выезде победила «Арсенал» со счетом 1:0.

«Волга»
«Волга» globallookpress.com

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Дмитрий Каменщиков с пенальти на 69-й минуте.

Отметим, что обе команды доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Малоша Брновича и Айдара Хабибуллина на 45-й минуте.

Результат матча

Арсенал ТулаТулаАрсенал Тула0:1Волга УлВолга УлУльяновск
Арсенал Тула:  Михаил Цулая,  Penchikov D.,  Эрвинг Ботака-Иобома,  Кирилл Большаков,  Артём Попов,  Brnovic M.,  Ahlinvi M.,  Bogdanets K.,  Reyes E.,  Иван Игнатьев,  Guliev A.
Волга Ул:  Егор Бабурин,  Камиль Ибрагимов,  Айдар Хабибуллин,  Олег Красильниченко,  Андрей Костин,  Дмитрий Рахманов,  Александр Саплинов,  Лука Багателия,  Кирилл Фольмер,  Владислав Яковлев,  Gershun I.
Жёлтые карточки:  Brnovic M. 4',  Иван Игнатьев 28',  Guliev A. 53'  —  Gershun I. 32'
Красная карточка:  Айдар Хабибуллин 45+2' (Волга Ул)

«Волга» набрала 26 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.  «Арсенал» с 29 баллами идет 11-м.