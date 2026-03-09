«Волга» набрала 26 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с 29 баллами идет 11-м.

Отметим, что обе команды доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Малоша Брновича и Айдара Хабибуллина на 45-й минуте.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Дмитрий Каменщиков с пенальти на 69-й минуте.

В матче 23-го тура Первой лиги «Волга» на выезде победила «Арсенал» со счетом 1:0.

