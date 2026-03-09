В матче 23-го тура Первой лиги «Волга» на выезде победила «Арсенал» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Дмитрий Каменщиков с пенальти на 69-й минуте.
Отметим, что обе команды доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Малоша Брновича и Айдара Хабибуллина на 45-й минуте.
Результат матча
Арсенал ТулаТула0:1Волга УлУльяновск
Арсенал Тула: Михаил Цулая, Penchikov D., Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Артём Попов, Brnovic M., Ahlinvi M., Bogdanets K., Reyes E., Иван Игнатьев, Guliev A.
Волга Ул: Егор Бабурин, Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Олег Красильниченко, Андрей Костин, Дмитрий Рахманов, Александр Саплинов, Лука Багателия, Кирилл Фольмер, Владислав Яковлев, Gershun I.
Жёлтые карточки: Brnovic M. 4', Иван Игнатьев 28', Guliev A. 53' — Gershun I. 32'
Красная карточка: Айдар Хабибуллин 45+2' (Волга Ул)
«Волга» набрала 26 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с 29 баллами идет 11-м.