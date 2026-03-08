«Марсель» одержал победу над «Тулузой» (1:0) в матче 25-го тура французской Лиги 1.

Единственный гол у гостей забил Мэйсон Гринвуд на 18-й минуте.

Результат матча

Тулуза Франция. Лига 1 0:1 Марсель Марсель

0:1 Мэйсон Гринвуд 18'

Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе, Расмус Николайсен, Марк Маккензи, Уоррен Каманзи ( Джейсен Расселл-Роу 78' ), Кристиан Кассерес ( Алексис Восса 69' ), Папе Диоп ( Марио Сауэр 84' ), Арон Дённум, Янн Гбоу, Эмерсонн да Силва ( Сантьяго Идальго 46' ), Dayann Methalie ( Хулиан Виньоло 79' )

Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Квинтен Тимбер ( Артур Вермерен 82' ), Мэйсон Гринвуд ( Амин Гуири 66' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа, Пьер-Эмерик Обамеянг ( Эмерсон 82' ), Игор Пайшао, Тимоти Уэа

Жёлтые карточки: Арон Дённум 59', Марк Маккензи 64' — Факундо Медина 12', Мэйсон Гринвуд 59', Тимоти Уэа 60'