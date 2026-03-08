«Марсель» одержал победу над «Тулузой» (1:0) в матче 25-го тура французской Лиги 1.

Мэйсон Гринвуд — игрок «Марселя»
Мэйсон Гринвуд — игрок «Марселя» globallookpress.com

Единственный гол у гостей забил Мэйсон Гринвуд на 18-й минуте.

Результат матча

ТулузаФранция. Лига 1Тулуза0:1МарсельМарсельМарсель
0:1 Мэйсон Гринвуд 18'
Тулуза:  Гийом Рест,  Джибриль Сидибе,  Расмус Николайсен,  Марк Маккензи,  Уоррен Каманзи (Джейсен Расселл-Роу 78'),  Кристиан Кассерес (Алексис Восса 69'),  Папе Диоп (Марио Сауэр 84'),  Арон Дённум,  Янн Гбоу,  Эмерсонн да Силва (Сантьяго Идальго 46'),  Dayann Methalie (Хулиан Виньоло 79')
Марсель:  Херонимо Рульи,  Факундо Медина,  Бенжамен Павар,  Леонардо Балерди,  Квинтен Тимбер (Артур Вермерен 82'),  Мэйсон Гринвуд (Амин Гуири 66'),  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Жоффрей Кондогбиа,  Пьер-Эмерик Обамеянг (Эмерсон 82'),  Игор Пайшао,  Тимоти Уэа
Жёлтые карточки:  Арон Дённум 59',  Марк Маккензи 64'  —  Факундо Медина 12',  Мэйсон Гринвуд 59',  Тимоти Уэа 60'

«Марсель» располагается на 3-й позиции в таблице Лиги 1 с 46-ю очками в активе.  «Тулуза» — на 12-й строчке с 31-м баллом.