«Марсель» одержал победу над «Тулузой» (1:0) в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол у гостей забил Мэйсон Гринвуд на 18-й минуте.
Результат матча
ТулузаФранция. Лига 10:1МарсельМарсель
0:1 Мэйсон Гринвуд 18'
Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе, Расмус Николайсен, Марк Маккензи, Уоррен Каманзи (Джейсен Расселл-Роу 78'), Кристиан Кассерес (Алексис Восса 69'), Папе Диоп (Марио Сауэр 84'), Арон Дённум, Янн Гбоу, Эмерсонн да Силва (Сантьяго Идальго 46'), Dayann Methalie (Хулиан Виньоло 79')
Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Квинтен Тимбер (Артур Вермерен 82'), Мэйсон Гринвуд (Амин Гуири 66'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа, Пьер-Эмерик Обамеянг (Эмерсон 82'), Игор Пайшао, Тимоти Уэа
Жёлтые карточки: Арон Дённум 59', Марк Маккензи 64' — Факундо Медина 12', Мэйсон Гринвуд 59', Тимоти Уэа 60'
«Марсель» располагается на 3-й позиции в таблице Лиги 1 с 46-ю очками в активе. «Тулуза» — на 12-й строчке с 31-м баллом.