В пресс-службе Федерации футбола Мали сделали заявление по поводу предстоящего товарищеского матча со сборной России.

Тренер сборной России Валерий Карпин globallookpress.com

«Этот международный товарищеский матч против команды России является контрольным для сборной Мали. Россия является очень важным соперником для команды. Без сомнения, что главный тренер Том Саинтфит создаст конкурентоспособную и обновленную команду после выступления на Кубке африканских наций, которое привело к коллективной отставке членов исполнительного комитета федерации», — цитирует представителя федерации ТАСС.

Игра должна пройти 31 марта в Санкт-Петербурге.

С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.