Футболист ЦСКА Матвей Кисляк высказался о поражении в матче против «Динамо» (1:4).

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Пытались перестроиться, но не получилось. Борьба за чемпионство еще в силе. Идем от матча к матчу.

Челестини говорил обычные вещи, у нас хорошо получалось диктовать свою игру даже в меньшинстве. Разберемся внутри команды, чего нам не хватает, подкорректируем. Каждый игрок должен задуматься и сделать выводы, чтобы принести пользу команде.

По удалению Лусиано все справедливо, тем более при VAR. В эпоху VAR сложно допустить ошибку. Понятно, что мы хотели удаления Маричаля, чтобы уравнять составы», — цитирует Кисляка «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й строчке с 36-ю баллами.