Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил подопечных после победы над «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка Англии. «Горожане» выиграли встречу со счетом 3:1. У «Сити» дублем отметился Омар Мармуш и еще один гол забил Савио.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Это было великолепно. Когда мы пытались разыгрывать комбинации, мы были очень эффективны, особенно Савиньо и Доку.

Это было наше лучшее выступление на этом стадионе за время моей работы. Было важно забить на первой минуте второго тайма. После этого и до конца все было здорово — и защита, и полузащита. В целом все сыграли очень хорошо», — цитирует Гвардиолу ВВС.