Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил подопечных после победы над «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка Англии.  «Горожане» выиграли встречу со счетом 3:1.  У «Сити» дублем отметился Омар Мармуш и еще один гол забил Савио.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Это было великолепно.  Когда мы пытались разыгрывать комбинации, мы были очень эффективны, особенно Савиньо и Доку.

Это было наше лучшее выступление на этом стадионе за время моей работы.  Было важно забить на первой минуте второго тайма.  После этого и до конца все было здорово — и защита, и полузащита.  В целом все сыграли очень хорошо», — цитирует Гвардиолу ВВС.