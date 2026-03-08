Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пропустит две ближайшие игры своей команды, сообщает журналист Саймон Байковски.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Причиной этого стало получение испанским специалистом шестой жёлтой карточки в сезоне в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (1:3). Согласно регламенту, Гвардиола теперь получит двухматчевую дисквалификацию.

При этом она не распространяется на финал Кубка английской лиги, где «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» (22 марта). Гвардиола обязан пропустить игру 30‑го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (14 марта) и четвертьфинал Кубка Англии.