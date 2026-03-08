Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе команды над «Атлетиком» в 27-м туре Примеры.

Каталонцы победили со счетом 1:0. Решающий мяч забил хавбек Ламин Ямаль.

«Я не нервничал. Я видел игроков после победы над "Атлетико" со счетом 3:0 и был уверен в них. Это то, к чему мы стремимся: создать отличную атмосферу и сосредоточиться на ежедневных тренировках.

Было понятно, что победить на этом великолепном стадионе против отличной команды с замечательными болельщиками будет непросто. Это потрясающе — победить здесь», — цитирует специалиста Marca.

«Барселона» добилась четвертой победы кряду и с 67 очками лидирует в таблице Примеры.