В 28-м туре Серии А «Болонья» примет «Верону» на «Ренато Даль'Ара». Команды встретятся 8 марта в 17:00 по мск.
«Болонья» выиграла в трех последних матчах турнира. «Борзые» обыграли «Пизу» (1:0), «Удинезе» (1:0) и «Торино» (2:1). Сейчас команда имеет 39 очков и занимает 8-е место. Даже в случае победы подняться выше ей пока не удастся.
«Верона» все ближе к вылету из Серии А. После 27 туров команда имеет 15 очков, с которыми занимает 19-е место. В прошлом туре веронцы проиграли «Наполи» 1:2, потерпев третье фиаско подряд и четвертое в последних пяти матчах турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Коэффициенты букмекеров: 1.66 на «Болонью», 3.77 на ничью, 5.84 на «Верону».
- Прогноз на матч от ИИ: «Болонья» одержит победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.
