Винисиус Жуниор, вингер «Реала», поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Мы в Реале никогда не сдаемся. Мы готовы к любым сценариям. Мы хотим атаковать Манчестер Сити, доминировать и показать великолепную версию нашей команды, которая борется за каждый мяч. В матче с Сити мы должны быть безупречны», — цитирует слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо.

Первая игра состоится 11 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании, а ответный матч запланирован на 17 марта в Англии.