Винисиус Жуниор, вингер «Реала», поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Мы в Реале никогда не сдаемся.  Мы готовы к любым сценариям.  Мы хотим атаковать Манчестер Сити, доминировать и показать великолепную версию нашей команды, которая борется за каждый мяч.  В матче с Сити мы должны быть безупречны», — цитирует слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо.

Первая игра состоится 11 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании, а ответный матч запланирован на 17 марта в Англии.