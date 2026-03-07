Пресс-служба «Баварии» сообщила, что вратарь команды Мануэль Нойер получил небольшое повреждение мышцы левой икры.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Легендарный голкипер получил повреждение в матче 25-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха (4:1). 39-летний чемпион мира был заменен на 46-й минуте.

Клуб заявил, что Нойер временно выведен из строя, но конкретные сроки восстановления не были названы.

В текущем сезоне Нойер сыграл в 29 матчах во всех турнирах, из которых десять он провел «на ноль». Его контракт с «Баварией» действует до лета 2026 года.