7 марта на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити». Матч 1/8 финала Кубка Испании стартует в 23:00 мск.
«Ньюкасл» на неделе обыграл «Ман Юнайтед» (2:1) в АПЛ, так что команда Эдди Хау находится в хорошем настроении, учитывая, что перед этим они проиграли «Эвертону» 2:3. «Ман Сити» довольствовался ничьей 2:2 с «Ноттингем Форест». Таким образом, «горожане» не смогли продолжить свою серию побед, которая на тот момент насчитывала 6 поединков.
В нынешнем сезоне «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» провели уже 4 поединка. По одной победе у каждой из сторон в АПЛ, при этом коллектив Гвардиолы по сумме двух матчей выиграл у «сорок» в полуфинале Кубка лиги (5:1).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.
Коэффициенты букмекеров: 2.83 и 2.52 на победу команд в матче, 2.16 и 1.73 на их проход в четвертьфинал.
Искусственный интеллект предсказал команде ничью 1:1.
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
