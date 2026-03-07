7 марта на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити». Матч 1/8 финала Кубка Испании стартует в 23:00 мск.

«Ньюкасл» на неделе обыграл «Ман Юнайтед» (2:1) в АПЛ, так что команда Эдди Хау находится в хорошем настроении, учитывая, что перед этим они проиграли «Эвертону» 2:3. «Ман Сити» довольствовался ничьей 2:2 с «Ноттингем Форест». Таким образом, «горожане» не смогли продолжить свою серию побед, которая на тот момент насчитывала 6 поединков.

В нынешнем сезоне «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» провели уже 4 поединка. По одной победе у каждой из сторон в АПЛ, при этом коллектив Гвардиолы по сумме двух матчей выиграл у «сорок» в полуфинале Кубка лиги (5:1).

