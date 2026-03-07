Испанская «Барселона» нацелилась на центрального защитника «Ромы» Эвана Н’Дика, информирует издание Diario Sport.

Каталонцы уже делали запрос в итальянский клуб по поводу трансфера 26-летнего футболиста, но римлян не устроило это предложение.

По данным источника, «Барселона» предпримет ещё одну попытку заполучить защитника в свои ряды.

В нынешнем сезоне ивуариец принял участие в 31 матче «Ромы» во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча. Контракт Н’Дика рассчитан до 2028 года. На портале Transfermarkt его текущая стоимость оценивается в 30 млн евро.