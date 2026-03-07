Нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Тиагу Мотта globallookpress.com

Хорват был назначен в феврале, и под его началом «шпоры» провели три матча, не набрав ни одного очка. Сейчас «Тоттенхэм» уже опустился вплотную к зоне вылета, что не устраивает руководство клуба, — оно вновь готово сменить тренера.

По данным Corriere dello Sport, сейчас рассматривается кандидатура Тиагу Мотты, которого как раз в марте 2025 года Тудор сменил во главе «Ювентуса».

Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт 10 марта в Лиге чемпионов против «Атлетико» — именно он может решить судьбу хорватского специалиста.