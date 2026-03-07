Напомним, ранее команды встречались в Лиге чемпионов и «ПСЖ» вышел в 1/8 финала турнира, обыграв «Монако» по сумме двух матчей (3:2, 2:2).

Парижане дома уступили «Монако» со счётом 1:3. В составе победителей один из мячей забил россиянин Александр Головин . Ворота «ПСЖ» защищал Матвей Сафонов .

«Что можно сделать, чтобы изменить ситуацию? Необходимо, чтобы тренер стал лучше», — сказал специалист Okko.

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался по поводу поражения команды в поединке национального чемпионата от «Монако» .

