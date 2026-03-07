Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что нападающий Роберт Левандовский восстановился после травмы и готов выйти на поле в предстоящем матче против «Атлетика» из Бильбао. Тренер подчеркнул, что игрок может быть включен в основной состав команды.

Роберт Левандовский globallookpress.com

7 марта в 27-м туре испанской Ла Лиги состоится матч между «Атлетиком» из Бильбао и «Барселоной». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Мамес Барриа». Главным арбитром игры назначен Хосе Мунуэра Монтеро.

После 26 туров «Барселона» с 64 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре, 15 марта, команда встретится с «Севильей».