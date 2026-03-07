Комментатор Константин Генич высказался об игре защитников московского «Спартака» Александера Джику и Кристофера Ву.

Кристофер Ву globallookpress.com

Ранее красно-белые в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России проиграли «Динамо» (2:5).

«Проблемы старые, тренеры новые. Думаю, здесь не вопрос персоналий. Наверное, Джику и Ву сами по себе нормальные защитники. Вопрос общего баланса в игре. Возможно, они не самые плохие защитники, просто надо систематизировать игру.

Думаю, если бы сейчас Диего Коста и Тормена из "Краснодара" переместились бы в "Спартак", мы и по ним сказали бы, что это дрянные защитники. Вопрос к тому, как ты выстраиваешь игру: где у тебя провисание, где баланс, где подбор», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».